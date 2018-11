MotoGP-Essais Valence: Zarco positive et vise les 1'31"

Pour sa première journée avec l'équipe KTM Officielle, Johann Zarco s'est appliqué à découvrir sa nouvelle monture. Une première forcément compliquée avec le 17e chrono en 1'32"835 (devant Lorenzo qui découvrait la Honda). Pour autant, le Français ne voulait pas se montrer négatif. "Ce n'est pas la catastrophe. on pourrait s'attendre à ce que ça aille mieux, mais c'est comme ça. On savait que ce serait plus dur que de débuter sur une Yamaha", a-t-il explique pour L'Equipe. Et puisqu'il veut positiver, il aspire à rouler en 1'31" dès ce mercredi car "c'est là qu'il faut se trouver". A lui de jouer.

@JohannZarco1's first taste of Orange almost ended in the gravel trap!



The new @KTM_Racing rider narrowly avoided disaster on his first run out on the RC16! pic.twitter.com/mPkBefqw5U