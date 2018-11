MotoGP-Essais Valence: Zarco part à la faute

Johann Zarco connaît des débuts difficiles avec sa KTM officielle. Seulement 17e chrono mardi lors de la première journée des essais disputés à Valence, le Tricolore espérait grandement améliorer ce mercredi et tourner en 1'31". Il a poussé RC16 et perdu l'avant dans le virage 1. Une première chute heureusement sans conséquence.

Finding the limits of the bike... @JohannZarco1 loses the front at Turn 1 on his new KTM RC16! #ValenciaTest pic.twitter.com/gTg1yMHx8O