Johann Zarco est le premier pilote en piste pour les essais MotoGP de Valence. Le Tricolore a découvert sa nouvelle monture, la KTM RC16, ce mardi matin. Premier contact, premiers tours de roues et premier debriefing avec sa nouvelle équipe.

Watch @JohannZarco1's first laps with @KTM_Racing



LIVE from the #ValenciaTest, Johann Zarco boards the RC16 with Red Bull KTM for the first time#MotoGP | https://t.co/4NHV7On8En pic.twitter.com/LjTmDM7AIG