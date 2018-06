Lorenzo-Marquez: La dream team de Honda

Honda voulait du très lourd ! Et le constructeur japonais a frappé très fort. Si le nom de Johann Zarco était en haut de la liste pour remplacer Dani Pedrosa, le Français a opté pour l’option KTM. A défaut de l’étoile montante du MotoGP, c’est un triple champion du monde dans la catégorie reine qui déboule au sein de l’équipe officielle Honda pour faire équipe avec l’inévitable Marc Marquez.

Un duo qui culmine à 11 titres mondiaux dont 7 en MotoGP. Autrement dit, ça va décoiffer. Et comme un symbole, c’est quelques heures seulement après un succès au Mugello sur une Ducati qu’il a eu tant de mal à dompter que Lorenzo a été confirmé chez Honda. Une journée de mardi qui avait d’abord été marquée par l’officialisation du départ de Dani Pedrosa en fin de saison (ce dont personne ne doutait) avant donc que la Gazzetta en Italie puis Marca en Espagne ne confirment l’arrivée de Lorenzo.

ICYMI: @26_DaniPedrosa and @HRC_MotoGP will part ways at the end of 2018 #MotoGP https://t.co/tG2xIv0OhE