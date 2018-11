GP Valence-Qualifs Moto2: Marini en tête, Quartarero décevant 9e

Deuxième pole en carrière pour Luca Marini (1’35’’777), lors des qualifications du Grand Prix de Valence, dans la catégorie Moto2. Sur sa Forward Racing, le Transalpin termine devant Xavi Vierge (Tech 3 Racing) et Marcel Schrotter (Tech 3 Moto2). Côté tricolore, Fabio Quartararo (Pons HP 40) ne fait pas mieux qu’une 9e place.

