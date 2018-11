GP Malaisie-Moto3: Martin l'emporte et devient champion du monde

Premier titre mondial dans la carrière de Jorge Martin (Del Conca Gresini Racing). L'Espagnol a fait ce qu'il fallait pour aller le chercher, lui qui partait en pole position de ce Grand Prix de Malaisie, catégorie Moto3, et qui a su gérer sa course dans les bons, comme dans les mauvais moments. Ainsi se retrouvait-il 10e au 5e tour, mais réalisait une belle remontée pour finalement passer devant au drapeau à damier. Il devance les deux pilotes Leopard Racing, Dalla Porta et Bastianini. Seulement 5e à l'arrivée, le dauphin de Martin au général, Bezzecchi (Pruestel GP) ne peut plus rattraper le nouveau champion du monde, à une course de la fin de la saison. La saison prochaine, Jorge Martin évoluera en Moto2.