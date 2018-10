GP Japon-Moto2: Quartararo finalement disqualifié !

Quelle déception pour Fabio Quartararo ! Alors qu’il avait célébré sa deuxième victoire de la saison au Japon ce dimanche, à l’issue du GP Moto2, le pilote français a appris sa disqualification trois heures plus tard.

L’examen de sa SF8 après la course a révélé une pression de pneus trop basse, inférieure aux exigences du manufacturier. En conséquence, la victoire revient à Francesco Bagnaia, lequel conforte ainsi son leadership au classement général. Lorenzo Baldassari et Miguel Oliveira complètent le podium.

FIM #MotoGP Stewards Panel Notification of Sanction @FabioQ20 has been disqualified from the #JapaneseGP because the rear tyre pressure was found to be lower than the parameters advised by the Official Supplier