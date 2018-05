GP France-Qualifs MotoGP: Zarco s'offre la pole !

Johann Zarco a décroché la pole position du Grand Prix de France, ce samedi au Mans. Le pilote français du team Tech3 a su imposer sa Yamaha devant la Honda officielle du champion du monde Marc Marquez et la Ducati satellite de Danilo Petrucci.

Pour 108 millièmes, l’intéressé décroche la quatrième pole de sa carrière en MotoGP – la deuxième cette saison après sa démonstration initiale lors des qualifications qatariennes. L’Avignonnais visera évidemment la gagne, dimanche – pour une première victoire tricolore dans le GP de France, peut-être, depuis 64 ans…

