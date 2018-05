GP France-Libres: Record du Bugatti pour Dovizioso, Zarco 5e

Andrea Dovizioso, qui prolonge avec Ducati (jusqu’en 2020), a signé le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix de France MotoGP ce vendredi après-midi au Mans (1’31’’936). L’Italien a même battu le record du circuit Bugatti de 39 millièmes, lequel appartenait depuis 2016 à Jorge Lorenzo. Le double champion du monde en titre Marc Marquez (Honda) arrive derrière à 0’’168 après avoir été dans la matinée le plus rapide de la première séance (1’32’’476, devant Dovizioso). Johann Zarco (Yamaha) fait cinq (+0’’343), comme dans la matinée.

