Miguel Oliveira, le pilote de KTM, a remporté son premier Grand Prix de la saison, dimanche, au Mugello. Le Portugais, parti en 11e position, a profité des abandons des deux premiers sur la grille, Mattia Pasini et Marcel Schrötter, pour s'imposer en Italie. Oliveira devance Lorenzo Baldassari et Joan Mir, revenant par la même occasion à 12 points du leader du championnat du monde, l'Italien Francesco Bagnaia, 4e de la course. Le Français Fabio Quartararo n'a pu faire mieux que 11e en Toscane.