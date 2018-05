GP d'Espagne-MotoGP: Marquez vainqueur devant Zarco

Sans connaître la désillusion d'un Cal Crutchlow, en pole, mais parti 2 fois à la faute, Johan Zarco semblait mal embarqué ce dimanche, à Jerez, où le pilote Tech3, après s'être élancé pour la 8e fois de rang en première ligne (3e), subissait la course, dégringolant jusqu'en 7e position... Autant dire que la 2e place signée par le Français, au guidon de sa Yamaha, est une bénédiction au terme de ce Grand prix d'Espagne remporté par l'incontestable patron de cette catégorie MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), déjà vainqueur à Austin et qui enchaîne devant son public. L'Italien Andrea Iannone (Ducati) prend la 3e place et continue lui aussi de surprendre avec ce nouveau podium.

Un Grand Prix qui aura basculé à 8 tours de l'arrivée avec l'énorme crash envoyant au tapis les deux Ducati officielles de Jorge Lorenzo et Andrea Doviziozo, ainsi que Dani Pedrosa, qui tentait d’en profiter. Le bénéfice de cet invraisemblable "carton", c'est donc Marquez, en s'isolant un peu plus en tête de la course, et Zarco qui vont en tirer tout le bénéfice. Le Tricolore de récupérer la 2e place de cette course - son 2e podium de la saison, le 16e en 22 courses ! - mais aussi avec la 2e place au championnat du monde. C'est en dauphin de Marquez (70 points contre 58 pour le Français et 48 pour Iannone) que Zarco se présentera au Mans, dans deux semaines, pour "son" Grand Prix de France devant ses supporters.