GP d'Espagne-Moto3: 1ère victoire pour Oettl !

Philipp Oettl (22 ans) devait commencer à trouver le temps long, mais le pilote allemand, après 90 courses infructueuses, a fini par décrocher la première victoire de sa carrière en s'imposant ce dimanche, à Jerez, au terme d'un Grand Prix d'Espagne riche en rebondissements dans la catégorie Moto3. Parti en pole, Jorge Martin est dépossédé de la tête du classement au Championnat du monde, suite à sa chute provoquée à 4 tours de la fin par Aron Canet, qui lui s'était élancé depuis la 14e position sur la grille et signait jusqu'alors une impressionnante "remontada", avant de commettre l'irréparable et d'emporter dans son embardée pas moins de 4 autres pilotes.

This is what it means to see your son win his first #Moto3 race! #SpanishGP pic.twitter.com/4MWQRz4KV8

En prenant la 2e place de la course, l'Italien Marco Bezzecchi devient le nouveau patron de la catégorie au général, alors que le podium est complété par l'Espagnol Marcos Ramirez.

Carnage at turn 6 with 4 laps to go in Jerez!



The moment that changed the race as 3 key Championship contenders crash out of the #SpanishGP! #MotoGP | VIDEO https://t.co/S0k7QXcdj9 pic.twitter.com/KDEW3pczHU