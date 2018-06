Le Français Fabio Quartararo, 19 ans, a remporté la première course de sa carrière en Moto2, dimanche, lors du Grand Prix de Catalogne. Le pilote Kalex-Speed Up a confirmé sa pole position en devançant sur la ligne le Portugais Miguel Oliveira et l'Espagnol Alex Marquez. Francesco Bagnaia, 8e de la course, ne possède plus qu'un point d'avance sur Oliveira au général.