GP Catalogne-MotGP: Lorenzo s'élancera de la pole 

Jorge Lorenzo est décidément en grande forme. Le pilote Ducati a en effet signé la pole position du Grand Prix de Catalogne ce samedi. Il devance Marc marquez (Honda) de 66 millièmes tandis qu'Andrea Dovizioso occupera également la première ligne.

Ce fut plus compliqué en revanche pour Johann Zarco (Yamaha) qui s'élancera de la 8e place. Le Français partagera notamment la 3e ligne avec Valentino Rossi.

#MotoGP Qualifying



After his first @DucatiMotor win, @lorenzo99 now takes his first pole position in red!@marcmarquez93 will start second ahead of @AndreaDovizioso!#CatalanGP pic.twitter.com/aeW7TKC7Ei