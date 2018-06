GP Catalogne-Libres 3: Dovizioso meilleur temps, Zarco se replace

Les Ducati semblent en forme ! Andrea Dovizioso a en effet signé le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Catalogne ce samedi en 1'38"923. Il devance Lorenzo (Ducati) et Vinales (Yamaha). A noter la 6e place de Zarco (Yamaha) qui pointe à seulement 2 dixièmes et devance Valentino Rossi. A noter que Honda et notamment Marc Marquez ne sont pas au mieux, l'Espagnol n'est pas dans le top 10 de la séance et a encore chuté.

Here are the times from #MotoGP FP3 including that all important top 10!@AndreaDovizioso fastest as @marcmarquez93 misses out on Q2 for the first time since 2015!#CatalanGP ⏱ pic.twitter.com/gfNIkeN1Tp