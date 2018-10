Brad Binder, le pilote KTM, a remporté sa troisième course de la saison dimanche matin au Grand Prix d'Australie. Le Sud-Africain a devancé les Espagnols Joan Mir et Xavi Vierge, les deux premiers du classement général Francesco Bagnaia et Nelson Oliveira, finissant aux 12e et 11e rangs. Bagnaia possède 36 points d'avance sur le Portugais à deux courses de la fin. Le Français Fabio Quartuararo, disqualifié après sa victoire la semaine passée, a fini 10e sur le circuit de Phillip Island.