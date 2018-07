GP Allemagne-Moto3: Martin en patron

Jorge Martin a remporté dimanche sur le Sachsenring le Grand Prix d'Allemagne en Moto3.

Leader au classement du championnat du monde, l'Espagnol, qui pilote une Honda, a devancé la KTM de son principal rival, l'Italien Marco Bezzecchi, et le Britannique John McPhee, qui roule également en KTM.

Au classement mondial, le Madrilène compte sept points d'avance sur le natif de Rimini, après neuf courses disputées (sur 19).

