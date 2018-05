France-MotoGP: Vinales meilleur temps des essais, Zarco est dans le coup

Les supporters du Grand Prix de France n'ont de cesse de montrer leur soutien envers un Johann Zarco qui rêve d'un premier succès dans la catégorie reine et dont la régularité au plus haut niveau est récompensée par une superbe 2e place au championnat. Ce samedi matin, les pilotes étaient déjà à l'attaque avec le meilleur chrono pour Vinales (Yamaha) 1'31"619 devant Marquez (Honda) et Rossi (Yamaha). Le premier à ne pas bénéficier d'une moto d'usine est évidemment Johann Zarco qui pointe en 4e place avec un meilleur chrono en 1'31"866. La qualification, à 12h30, promet d'être bouillante.