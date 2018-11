Essais officiels MotoGP: Vinales devant, Zarco en retrait

Comme la veille, Maverick Vinales a dominé mercredi la deuxième journée d’essais officiels organisés à Valence en vue de la saison MotoGP 2019.

Le pilote Yamaha a tourné en 1’30"757, soit près de sept dixièmes plus vite que son chrono de référence du mardi, devançant là la Ducati d’Andrea Dovizioso (+0''133) et la Honda de Marc Marquez (+0''154). Valentino Rossi, sur l’autre Yamaha d’usine, est plus loin, à six dixièmes.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) et Johann Zarco (KTM) tâtonnent encore aux guidons de leurs nouvelles machines respectives: 16e à 1''334 et 20e à 1''752.