MLS: Sacrée désillusion pour Ibra

Le Los Angeles Galaxy avait besoin d’une victoire pour se qualifier pour les playoffs de la MLS mais s’est incliné face au Houston Dynamo à domicile (2-3), dimanche, lors de la dernière journée de la saison régulière.

La formation de Zlatan Ibrahimovic et Romain Alessandrini menait pourtant 2-0 grâce à un doublé d’Ola Kamara avant de s’écrouler en seconde période. La première saison nord-américaine du vétéran suédois s’arrête déjà, malgré ses 22 buts inscrits en 26 matches.

