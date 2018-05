MLB : Les Astros ont attendu leur heure face aux Indians

Joli duel cette nuit sur nos antennes avec un affrontement entre les deux derniers représentants de l’American League aux World Series. Les Cleveland Indians, finalistes malheureux en 2016. Et les Houston Astros, victorieux, eux, en 2017. Match alléchant sur le papier, tout comme le face à face des lanceurs partants entre Lance McCullers Jr pour les Astros et Carlos Carrasco pour les Indians.



C’est d’ailleurs ce duel qui va rythmer les deux premiers tiers du match puisque leurs performances, conjuguées à de bonnes défenses, ont assez aisément le dessus sur les deux attaques. Aucun point n’est inscrit lors des 6 premiers innings et McCullers garde même un Perfect Game jusqu’au début de la 6e. A noter aussi l’action défensive sublime de Tony Kemp dès le début de la 1e manche en champ extérieur gauche.

Le moment clé intervient finalement dans la 7e, quand Brian McCann expédie sa frappe au-delà de la clôture en champ extérieur droit. Gurriel était sur base, ça fait donc 2 Runs d’un coup, un déficit insurmontable pour The Tribe tant les Texans encaissent peu de points cette saison.



La suite va venir le prouver puisque les deux franchise échangeront chacune 1 Run dans le bas de la 8e puis le haut de la 9e pour un score final de 3-1 en faveur des Stros.

Houston remporte du même coup la série et confirme sa 1e place en AL West. Cleveland est toujours 1e de l’AL Central mais rebascule en négatif avec 22 victoires pour 23 défaites.



Scoring Plays

Bot 7th : Two Run Home Run de Brian McCann, Run de Yulieski Gurriel [2-0 HOU]

Bot 8th : Ground Rule Double de Josh Reddick, Run d’Alex Bregman [3-0 HOU]

Top 9th : Ground Out d’Edwin Encarnacion, Run de Michael Brantley [3-1 HOU]

Prochains rendez-vous MLB

MLB Extra l’hebdo n°8 mercredi

San Francisco Giants @ Houston Astros en différé jeudi soir

San Francisco Giants @ Chicago Cubs en live à 2h dans la nuit de dimanche à lundi

La citation baseball du jour

« I'm convinced that every boy, in his heart, would rather steal second base than an automobile.» Tom Clark