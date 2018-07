Pas sûr que cette mise au point suffise pour mettre fin aux rumeurs qui agitent la presse espagnole depuis plusieurs mois. Cette fois, ce n’est pourtant pas le Real Madrid qui se fend d’un communiqué pour démonter l’une de ses rumeurs ou un proche qui donne son sentiment sur les intentions du joueur parisien...

Profitant de l’une de ses premières sorties publiques depuis son retour de Russie, Neymar, présent à une vente aux enchères pour sa fondation, n’a en outre laissé aucune place au doute. "Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir. Je suis seulement concentré sur le Mondial", s’était-il en effet contenté d’indiquer durant la Coupe du monde. De quoi alimenter les spéculations. Cette fois, le n°10 parisien s’est voulu très clair. "Je reste, je reste à Paris, j'ai un contrat", a-t-il martelé au micro de Fox Sports.

Et l’ancien Barcelonais l’assure: son contrat n’est pas la seule raison pour laquelle il reste au PSG. "Je suis allé là-bas pour un nouveau défi, de nouvelles choses, pour un objectif. Cela n’a pas changé, a-t-il ajouté. Il y a des spéculations dans la presse et c’est un peu ennuyeux mais tout le monde connaît mon affection pour le PSG et pour ses supporters. Je veux triompher avec ce club. Je veux vaincre." Neymar a également déclaré être honoré de pouvoir évoluer aux côtés de Gianluigi Buffon avec qui il espère pouvoir remporter le titre qui manque au PSG : la Ligue des Champions.