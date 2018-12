Zlatan, une piste à oublier pour Milan ?

Depuis la fin du mois d'octobre, Zlatan Ibrahimovic profite d'une période de repos longue durée. Car l'attaquant du Los Angeles Galaxy n'est pas attendu sur les terrains avant le mois de mars prochain, pour la reprise de la saison régulière outre-Atlantique. Les playoffs 2018 de Major League Soccer se disputeront sans la star suédoise puisque la franchise californienne, en chutant contre le Houston Dynamo (3-2) après avoir mené de deux buts lors de la dernière levée, a laissé passer sa chance.

Mais rapidement, l'hypothèse d'une pige européenne de l'ancien Parisien a été évoquée, comme ce fut le cas par le passé pour un certain David Beckham. Sous contrat avec la même franchise nord-américaine, le "Spice Boy" avait occupé ses périodes d'oisiveté par des prêts à l'AC Milan et au Paris Saint-Germain. Justement, les Rossoneri seraient très intéressés à l'idée de rapatrier pour quelques semaines l'ancienne star de San Siro (2010-2012). Le directeur sportif Leonardo aurait même déjà travaillé activement sur ce point. Et depuis, les sons de cloche sont discordants. Certains médias avancent que le deal devrait être finalisé rapidement, alors que d'autres sont persuadés que les tractations ont échoué.

Les dernières informations de Sportitalia sont censées mettre fin à ce bruit de couloir insistant. Non, Zlatan Ibrahimovic ne reviendra pas du côté San Siro, ce même si ses statistiques en MLS, à 37 ans, pourraient faire rêver plus d'un club du Vieux Continent (22 réalisations en 27 rencontres). Les tractations auraient purement et simplement échoué, sans que les raisons de cet échec ne soient clairement avancées. Gonzalo Higuain, interrogé sur le sujet, n'était pas apparu très chaud, non pas à l'idée de se poser en partenaire de l'ancien Blaugrana, mais plutôt de voir le temps de jeu offert au prometteur Patrick Cutrone considérablement réduit au profit du nouvel arrivant. Les dirigeants milanais vont-ils se ranger à l'avis de l'Argentin ?