Real Madrid: Ceballos reconnaît qu'il voulait revenir au Betis

Dani Ceballos a vécu une première saison au Real Madrid particulièrement compliquée. Il n'entrait pas dans les choix de Zinédine Zidane et voulait partir l'hiver dernier. "En janvier, sincèrement, j'ai pensé à partir pour revenir au Betis, mais ça ne s'était pas fait. Avec 3 compétitions, Zidane m'avait demandé de rester. Etre dans le meilleur club du monde avec l'appui de l'entraîneur, je pense que c'est fondamental. J'avais joué un peu plus et ça m'a servi pour cette saison, avoir plus d'expérience à ce niveau", a avoué le milieu de terrain pour El Chiringuito.