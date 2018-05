Il disputera peut-être ce samedi soir, en finale de la Ligue des Champions face au Liverpool FC, son dernier match avec le maillot du Real Madrid sur les épaules (20h45 - beIN SPORTS 1). Car Karim Benzema semble se rapprocher inexorablement de la sortie, les Merengue étant décidés à amorcer un nouveau cycle pendant l'été, et à renouveler en partie l'effectif, notamment dans le secteur offensif. Les performances sinusoïdales de Gareth Bale, la montée en puissance de Marco Asensio, le repositionnement axial attendu de Cristiano Ronaldo ou le manque d'efficacité du buteur français au cours des derniers mois sont autant d'arguments qui plaident en faveur d'une campagne estivale de recrutement ambitieuse.

Et selon la presse espagnole, le trentenaire formé à l'Olympique Lyonnais semble s'être résolu à accepter son sort et à se chercher un nouveau club, non sans avoir la farouche volonté de soulever une dernière fois la coupe aux grandes oreilles, ce samedi soir dans le ciel de Kiev, avant de partir. Ce serait son quatrième trophée européen en neuf saisons... A contrecoeur donc, Karim Benzema semble se préparer à quitter une formation qui le faisait rêver déjà tout gamin. Mais pas à n'importe quelles conditions... Ainsi, KB9 et ses représentants auraient demandé à la direction madrilène de faire quelques concessions pour favoriser son départ.

Ainsi, au lieu des 80 M€ que Florentino Pérez espère récupérer sur ce dossier, celui qui avait été acheté contre 35 M€ en 2009 demanderait à partir contre seulement 40 M€. Ce qui lui permettrait de pouvoir être une cible envisageable pour une plus grande palette de prétendants. Surtout, cette option, si elle prenait corps, permettrait au club acquéreur de dépenser moins en indemnités, afin qu'en retour le Tricolore puisse bénéficier de meilleurs émoluments. Reste à savoir si les patrons du Real Madrid accepteront de telles conditions, eux qui doivent en retour investir massivement afin de renforcer l'effectif de Zinédine Zidane, et espèrent logiquement bien vendre pour avoir les reins plus solides encore.