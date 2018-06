Piqué se justifie pour Griezmann

La fin de semaine de Gerard Piqué a été agitée... Le défenseur de l'Espagne a forcément vécu de l'intérieur le départ mouvementé de Julen Lopetegui mercredi, remplacé depuis par Fernando Hierro à la tête de la Furia Roja. Il a ensuite participé au nul spectaculaire de son équipe face au Portugal en Coupe du monde (3-3), avec un triplé à mettre au crédit du rival madrilène Cristiano Ronaldo. Et auparavant, le cadre défensif du FC Barcelone s'est retrouvé pris dans une petite tempête médiatique dans son pays suite au documentaire diffusé jeudi soir mettant en scène Antoine Griezmann révélant de quoi son avenir sera fait.

Car ce film que la Movistar a relayé sur ses ondes jeudi dernier, a été produit par la société dont le Catalan est le patron. Et au sein des champions d'Espagne en titre, cette manoeuvre n'aurait que très modérément été appréciée, des socios doutant même de la réelle implication d'un joueur qui fait pourtant tout en coulisse pour prouver son attachement aux Blaugranas, en se posant comme un anti-Real Madrid et en militant ouvertement pour l'indépendance de sa province natale. Il fallait donc que Gerard Piqué se défende, ce qu'il n'a pas manqué de faire face aux médias samedi soir.

"Je ne crois pas que ce soit un manque de respect au Barça. Ça me surprend qu’on puisse douter de mon amour pour ce club parce que je suis 'culé' depuis ma naissance et j’ai toujours proclamé mon attachement pour ces couleurs", a-t-il pris soin de déclarer via Marca. Et le numéro 3 du Barça d'expliquer que l'idée a été proposée à Antoine Griezmann pour que le public puisse après coup se rendre compte de ce que vivent des footballeurs appelés à prendre des décisions importantes sur leur avenir. Et le Blaugrana l'assure, il ne savait pas quelle serait l'issue de la réflexion du Français avant de voir le documentaire jeudi soir. "Quand j'ai eu des informations, je les ai communiquées aux gens du club, et contrairement à ce qui a pu être dit et écrit, il n'y a pas eu deux fins enregistrées, certifie l'ancien Mancunien. Je ne suis pas impliqué dans ce qu'il s'est passé, je n'ai pas aidé ou conseillé Griezmann". C'est donc bien le businessman Gerard Piqué qui s'est emparé de l'opportunité Griezmann, laissant de côté le footballeur, qui aurait lui sans doute tout mis en oeuvre pour aider son club à convaincre le Colchonero de sauter le pas.