OM: Balotelli, un transfert quasi-bouclé ?

A la recherche d'un avant-centre pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille serait tout proche d'avoir trouvé chaussure à son pied. C'est en tout cas ce qu'avance Le Phocéen ce dimanche, la piste menant au Niçois Mario Balotelli étant sur le point d'aboutir selon le média marseillais. De l'avis du journal, les trois parties (OM, Nice, agent de Balotelli) auraient trouvé un accord pour une venue du buteur italien chez les Ciel et Blanc cet été et il ne resterait plus qu'à faire valider le transfert lors du passage du club devant la DNCG le 19 juin prochain. A suivre...