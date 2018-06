Miralem Pjanic courtisé 

Après Mehdi Benatia, Gonzalo Higuain ou encore Mario Mandzukic, c'est au tour de Miralem Pjanic d'être à la Une des dernières rumeurs de transferts du côté de la Juventus, qui a annoncé un mercato estival particulièrement chargé avec une enveloppe conséquente.

Le milieu de terrain Bosnien intéresse apparemment en Espagne les deux grands rivaux du Real Madrid et du FC Barcelone. Arrivé à l'été 2016 en provenance de la Roma contre 32 millions d'euros, le milieu de terrain sort d'une saison réussie avec la Juve (5 buts et 8 passes décisives) et serait, selon Mundo Deportivo, d'accord pour rejoindre les deux clubs.

Le quotidien sportif ajoute également que le club Turinois ne refuserait pas de vendre Pjanic, récupérant la somme d'argent nécessaire pour attirer un certain milieu de terrain Serbe, Sergej Milinkovic-Savic.