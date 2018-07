Mercato: Un ancien Milanais attendu en Australie

Doublure de luxe du sélectionneur japonais Akira Nishino au cours de la dernière Coupe du monde, Keisuke Honda n'a certes plus le même rayonnement sur les terrains, mais reste une star dans son pays natal. Or, le milieu de terrain offensif serait sur le point de quitter le Mexique et le club de Pachuca, pour prendre la direction de l'Australie.

L'ancien joueur du CSKA Moscou ou de l'AC Milan pourrait s'engager en faveur du Melbourne Victory, dont l'équipe première est dirigée par l'ancien international Kevin Muscat.