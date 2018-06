Mercato Tottenham: Une belle offre chinoise pour Dembélé

Alors que la Juve lui fait les yeux doux, Mousa Dembélé s’apprêterait à quitter Tottenham pour rallier le championnat chinois. L’international belge de 30 ans ferait d’ores et déjà l’objet d’un accord entre les Spurs et un club de l’élite disposé à miser quelque 30 millions de livres (près de 35 millions d’euros). Une aubaine pour les Londoniens alors que l’intéressé n’a plus qu’une année de contrat. Mousa Dembélé, lui, ne s’est pas exprimé sur le sujet en ne prendra aucune décision avant la fin de la Coupe du monde selon son agent.