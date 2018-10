Mercato Tottenham: Alderweireld entre Man U et le Barça

Il y a urgence du côté de Barcelone. Avec les blessures de Samuel Umtiti et désormais une nouvelle rechute de Thomas Vermaelen, le Barça cherche plus que jamais un défenseur central. Si Matthijs de Ligt reste une priorité, les dirigeants savent combien ce transfert s'annonce compliqué. Ils regardent donc ailleurs et notamment du côté de Toby Alderweireld. Selon le Mirror, le défenseur belge est également courtisé par Manchester United qui aime son profil.

Un transfert estimé à 35 millions d'euros qui ne sera un frein ni pour le Barça ni pour Manchester United.