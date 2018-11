Mercato Southampton: Jardim pour remplacer Hughes?

A la dérive en Premier League, Southampton est aujourd'hui 17e et premier non-relégable. Une situation qui met Mark Hughes, actuel entraîneur des Saints, sur la sellette. Fin octobre, le nom de Leonardo Jardim avait déjà été évoqué pour le remplacer.

Une possibilité qui a soudain pris une tout autre ampleur il y a deux jours, lorsque la chaîne Youtube officielle du club a posté, l'espace de quelques secondes, une vidéo sous-titrée ''Première interview de Leonardo Jardim avec les Saints''. Aussitôt retirée, la vidéo a tout de même été immortalisée par une copie d'écran d'un internaute. La page Twitter (non-officielle) de Southampton France semble quant à elle persuadée que ce n'est pas un montage.

Etant donnée la situation des Saints et la très forte probabilité de voir Mark Hughes être rapidement débarqué, on ne devrait pas trop avoir à attendre pour savoir si oui, ou non, Jardim fera ses débuts sur un banc de Premier League.