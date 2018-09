Auteur d’un bon début de saison avec le Stade Rennais (3 buts en 7 matches), Ismaïla Sarr (20 ans) serait dans le viseur de l’Inter Milan mais aussi d’Arsenal pour janvier prochain, indique The Mirror.

Le club breton a recruté l’ailier sénégalais pour 17 millions d’euros il y a un an et pourrait réclamer plus du double de cette somme à l’avenir.

L’ancien Messin avait conclu sa première saison au SRFC avec 5 buts en 27 matches avant d’aller disputer la Coupe du monde avec les Lions de la Teranga.