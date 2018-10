Mercato Real Madrid: Rodrygo dés le mois de janvier ?

Le Real Madrid songe à enrôler Rodrygo dès le mois de janvier. Celui-ci aura en effet 18 ans le 9 janvier prochain et les Madrilènes aimeraient l'associer à Vinicius déjà à Madrid. Les deux évoluent déjà ensemble au sein de la sélection brésilienne des moins de 21 ans. Rodrygo fait partie des nommés pour le trophée Kopa, équivalent du Ballon d'or pour les moins de 21 ans. Encore jeune, il est connu pour sa maturité et sa capacité à avoir su faire son trou au sein d'une équipe de Santos qui était au plus mal.