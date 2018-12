Mercato Real Madrid: Palacios reste tout proche

Exequiel Palacios est un des joueurs argentins les plus suivis en ce moment. Le milieu de terrain de River Plate, qui va disputer la finale retour de la Copa Libertadores à Madrid face à Boca Juniors, semble toujours aussi proche du Real. "On a reçu des appels de l'Inter, de la Roma, de Wolsfburg... Beaucoup de clubs sont intéressés mais celui qui a été le plus loin, c'est le Real Madrid. Mais en raison du report de River-Boca, les dirigeants des deux clubs n'ont pas encore pu parler", a expliqué Renato Corsi, l'agent du joueur, pour AS.