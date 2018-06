Désireux de recruter un nouveau gardien afin de suppléer un Kaylor Navas de plus en plus contesté, le Real Madrid n’est pas intéressé que par Alisson Becker, le portier de l’AS Rome et du Brésil.

A en croire le Daily Mirror, les Merengue réfléchiraient également à recruter Thibault Courtois. A tel point que les Madrilènes auraient soumis une première offre aux dirigeants de Chelsea. Une offre de 35 millions d’euros aussitôt repoussée par les Blues.