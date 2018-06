Mercato Real Madrid: Asensio évoque l'offre de Liverpool

Au lendemain du match nul (2-2) arraché in extremis par l'Espagne face au Maroc lors de la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe du monde, Marco Asensio s’est présenté en conférence de presse et est revenu sur les erreurs de son équipe, mais également sur sa situation sur le marché des transferts.

Il y a quelques jours, El Mundo Deportivo révélait que Liverpool avait transmis une offre d’environ 180M€ pour le faire venir sur les bords de la Mersey. Le joueur du Real Madrid a réagi à cet intérêt: "C’est quelque chose qui est sorti, mais on en parlera quand la Coupe du monde sera terminée, pour le moment je me concentre sur la compétition".

Arrivé à la Maison blanche à l’été 2015, Marco Asensio est progressivement parvenu à gagner la confiance de Zinedine Zidane, participant à 32 rencontres de Liga et 12 de Ligue des champions, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2023 avec une clause libératoire fixée à 700 M€.