Mercato Real: Le président de River reconnaît les négociations pour Palacios 

River Plate se prépare pour la grande finale de la Copa Libertadores face au voisin et ennemi de toujours Boca Juniors. Mais les transferts sont toujours en cours évidemment. "On va s'assoeir et parler avec le Real de Palacios après la finale contre Boca", a confirmé Rodolfo D'Onofrio, le président de River, à la Cadena SER. Un président qui ne se fait aucune illusion quant à l'avenir du milieu de terrain pour la saison à venir. Pour lui, c'est sûr, il évoluera en Europe. Et le Real semble avoir une longueur d'avance.