Le transfert de l’année. La Juventus Turin a profité à plein de la volonté de Cristiano Ronaldo de quitter le Real Madrid. Une fin de cycle souhaitée par toutes les parties qui permet à la Juventus Turin de récupérer un joueur majeur pour "seulement" 117 millions d’euros (100 millions pour le Real et 17 millions en commissions). C’est très loin de Neymar (222 millions) ou Mbappé (180 millions) mais en l’espèce, les projections n’ont rien à voir non plus.

A 33 ans, la Juve mise sur un rendement immédiat, pas sur une revente. C’est ce qui a fait reculer un club comme Naples. "Mendes m'a appelé mais les 350 millions que va dépenser la Juventus étaient hors de portée. On aurait risqué de mettre le club en banqueroute", a expliqué De Laurentiis pour La Repubblica. La Juve compte néanmoins rentabiliser ce transfert. Et pas seulement pour son image.

Le club va payer deux traites de 50 millions au Real en plus de 17 millions de commissions pour le transfert, puis 30 millions d’euros en salaire (plus les charges). Mais en échange, elle va gagner sur de nombreux tableaux. Selon Tuttosport, le club mise sur une forte hausse des ventes de maillots, elle table sur au moins 30% pour un gain d’une petite dizaine de millions. De même, les actions du club ont fortement augmenté passant de 0,67 euros à 0,80 (avec un pic à 0,90 euros).

De plus, les abonnements vont grimper de 30%, tout comme le prix des places à l’unité avec un taux de remplissage déjà important mais qui devrait encore grimper un peu. Et bien entendu, à l’image de ce qu’a fait le PSG avec Neymar, la Juve va renégocier ses contrats de sponsorings et sera encore plus attirante pour de nouveaux contrats… Enfin, pour exemple, sur Instagram, la Juve a déjà gagné 1,4 millions de suiveurs depuis l’arrivée de CR7.

Le dernier levier n’est autre que le volet sportif. Le club turinois gagne déjà tout en Italie, sa venue est censée lui permettre de viser le titre en Ligue des champions.