Mercato OM: Zubizarreta évoque l'option Alexis Sanchez

Invité à s'exprimer sur son rôle au sein de l'organigramme olympien par le quotidien L'Equipe, dans son édition de samedi, Andoni Zubizarreta en a profité pour évoquer la fameuse quête (pour le moment infructueuse), du ''Grand attaquant'' tant souhaité. Et l'Espagnol a ainsi mentionné trois noms précis.

S'il a d'abord indiqué que le dossier Mario Balotelli, libre en fin de saison, restait potentiellement ouvert, le directeur sportif de l'OM s'est également attardé sur deux autres avants-centres de renom : ''L'équilibre de l'équipe est important. Gonzalo Higuain et Alexis Sanchez peuvent entrer dans cette catégorie du grand attaquant. On dit qu'Alexis n'est pas bien à Manchester United et il serait peut-être content de venir dans le sud de la France. Je pourrais appeler son agent que je connais bien depuis Barcelone. Mais il va me donner son salaire et je ne pense pas qu'on puisse le faire.'' A peine ouverte, la porte semble déjà s'être refermée.