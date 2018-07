Mercato OM: Flamengo pense à Doria

Quatre ans après son arrivée à Marseille en provenance de Botafogo, et trois ans après un prêt de six mois à Sao Paulo, Doria pourrait bien rentrer au pays pour de bon. Selon le média brésilien Esporte Interativo, le défenseur de l’OM, placé sur la liste des transferts, demeure dans les petits papiers de Flamengo, actuel leader du championnat auriverde. Le club de Rio a recruté l’attaquant Fernando Uribe durant la trêve et cherche à renforcer ses arrières alors que trois de ses défenseurs sont aujourd’hui sur le flanc.