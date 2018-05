Mercato OL: Ndombele courtisé outre-Manche

Auteur d'une très bonne saison dans l’entrejeu lyonnais, Tanguy Ndombele, le milieu de terrain arrivé d'Amiens en prêt avec option d'achat (10 millions d'euros) au début de la saison, pourrait déjà quitter le championnat de France.

Selon L'Equipe, les clubs de Tottenham et Manchester United seraient sur le coup. Un peu plus tôt dans la saison, Manchester City s'était renseigné sur le profil du milieu français. Si cette piste se confirme, le jeune joueur de 21 ans pourrait suivre Serge Aurier et Lucas Moura qui ont récemment rejoint les rangs des Spurs.

Cependant, le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne serait pas vendeur. Devant déjà se séparer de son capitaine Nabil Fekir pendant l'intersaison, ce dernier n'acceptera surement pas de perdre un second cadre durant le mercato estival.