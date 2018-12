Mercato OL: Marcelo prêt à partir

Débarqué à Lyon il y a un an, Marcelo s’est très vite imposé comme l’un des rouages essentiels de l’OL. Patron de la défense lyonnaise, le Brésilien a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2021.

Pour autant, l’ancien joueur du Besiktas se verrait bien revenir dans le club stambouliote. C’est ce qu’il a confié dans une interview accordée au quotidien turc Milliyet. "Si j'avais la chance de rentrer à Besiktas, j'adorerais. Je me suis bien amusé avec tout le monde pendant deux ans. Istanbul est une belle ville et ça me manque vraiment. C'est un endroit où il fait bon vivre. J'espère avoir une chance de revenir. Ainsi, avec ma famille à Besiktas et à Istanbul, on passerait à nouveau de beaux jours", a-t-il expliqué. Les Lyonnais apprécieront.