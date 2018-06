Alors que son transfert semblait inéluctable il y a encore quelques heures, Nabil Fekir ne rejoindra pas le Liverpool FC. Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué officiel faisant état de la fin des négociations avec les Reds.

"L’Olympique Lyonnais informe que les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l’OL n’ont pas abouti et que l‘Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation, peut-on lire. Sous réserve d’autres propositions conformes à l’intérêt de Nabil et de l’OL", le capitaine des Gones reste donc en l'état dans son club formateur.