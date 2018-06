Mercato OGCN: Tottenham fait une offre pour Pléa

A Nice, les attaquants sont sur le départ. Balotelli est régulièrement annoncé du côté de l’OM, tandis qu’Alassane Pléa se rapprocherait de l’Angleterre. Selon RMC Sport, l’OGC Nice aurait reçu une offre de 26 M€ de la part de Tottenham pour le joueur de 25 ans.

Sous contrat avec le club de la Côte d’Azur jusqu’en 2021, Pléa a inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives cette saison en Ligue 1. Pour le remplacer, les Aiglons penseraient à Loïc Rémy, qui a évolué au club entre 2008 et 2010, et qui est actuellement prêté à Getafe par Las Palmas.