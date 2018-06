Mercato Nantes: Un défenseur brésilien pour remplacer Dubois ? 

A la recherche d'un remplaçant à Léo Dubois, parti pour Lyon, le FC Nantes serait en passe de recruter Douglas Pereira selon Ouest-France. Cet arrière droit brésilien appartient au FC Barcelone depuis 2014. Il y était arrivé en provenance de Sao Paulo pour un montant de 4 millions d'euros.

L'intéressé cependant n'a jamais vraiment convaincu les dirigeants du club catalan, qui ne l'ont aligné qu'à huit reprises, dont seulement trois fois en tant que titulaire. Cette saison, il était prêté à Benfica, et n'a pas beaucoup joué non plus: 11 matches toutes compétitions confondues.

Le FC Nantes serait actuellement en phase de négociations avec les Blaugranas. Les Canaris souhaiteraient faire venir le Brésilien en prêt durant un an et sans option d'achat.