Mercato Nantes: Sala dans le viseur de Séville ?

Emiliano Sala, le meilleur buteur du FC Nantes cette saison (14 buts en 37 matches toutes compétitions confondues) intéresserait le Séville FC, selon Estadio Deportivo. L'attaquant de 27 ans posséderait le profil recherché par les dirigeants andalous, en quête d'un point de fixation pour accompagner les plus mobiles Wissam Ben Yedder et Luis Muriel pour ne citer qu'eux. Le quotidien espagnol n'évoque pas de montant particulier pour une éventuelle transaction, mais la valeur de l'Argentin également passé par Bordeaux, Orléans, Niort et Caen, est estimée entre 8 et 10 millions d'euros.