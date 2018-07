Mercato Monaco: Un cadre visé par Wolverhampton

Cadre de l'AS Monaco depuis la remontée en Ligue 1 en 2013, Joao Moutinho, qui a disputé 219 matches avec le club du Rocher, intéresse un club anglais cet été.

En effet, selon le Daily Mirror de ce lundi, le milieu de terrain portugais est dans le viseur du promu Wolverhamtpon, qui aurait proposé 5,6 millions d'euros à l'ASM pour un joueur âgé de 31 ans, dont le contrat court jusqu'en juin 2020.

Joao Moutinho 'to complete £5million switch' from Monaco to Wolves - Transfer news and gossip from Monday's papershttps://t.co/tole3JIt9i pic.twitter.com/m2d57OdeT0