Mercato-MHSC: Roussillon intéressé par la Chine ?

Annoncé dans le viseur de plusieurs formations européennes et françaises pour le mercato estival, Jérôme Roussillon n'exclut pas une destination plus exotique. Au micro de beIN SPORTS, le défenseur de Montpellier a ainsi expliqué qu'outre l'Angleterre et l'Allemagne, l'Empire du milieu ne le laissait pas indifférent. "J'aime bien la Chine. J'aimerais trop y aller. Cela fait cinq ans que je joue en France, je n'ai jamais voyagé, à part en juin. Pourquoi ne pas découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures ?"