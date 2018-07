Mercato MHSC: Ninga à deux doigts de Caen

L’attaquant de Montpellier Casimir Ninga serait proche de s’engager avec le SM Caen selon France Football. Les Héraultais et les Normands auraient trouvé un accord, et il ne resterait plus que la visite médicale à passer pour le joueur. Aucun montant de transfert n'a pour le moment été évoqué.

International tchadien (18 sélections), Casimir Ninga était arrivé à Montpellier en 2015 pour 75 000€, en provenance d’un club gabonais, l’AS Mangasport. Il a depuis disputé 64 matches de Ligue 1, pour 13 buts et 7 passes décisives.